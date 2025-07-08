Экс-директора МАУ Дыхне подозревают в неуплате 344 млн гривен налогов, - источники

Украинские правоохранители сообщили о подозрении в неуплате налогов бывшему директору и бывшему главному бухгалтеру компании-авиаперевозчика.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Бюро экономической безопасности.
В БЭБ не раскрывают название компании и имена подозреваемых. Но источники РБК-Украина сообщили, что речь о МАУ и ее бывшем директора Евгении Дыхне.
Как выяснилось, авиакомпания заключила ряд лизинговых договоров об аренде самолетов Boeing 737 и Embraer у кипрского предприятия. В течение 2017-2022 гг. общая сумма лизинговых платежей превысила 3,4 млрд грн.
По версии БЭБ, руководство неправомерно применяло нулевую ставку налогообложения, ссылаясь на соглашение об избежании двойного налогообложения между Украиной и Кипром.
"Таким образом, авиаперевозчик уклонился от уплаты в государственный бюджет свыше 344 млн грн налогов", - пишут в Бюро.
Также согласно решению суда были арестованы 7 самолетов, которые являлись предметом лизинга в соответствии с упомянутыми договорами. Речь о:
Их ориентировочная стоимость составляет 40 млн долларов.
Напомним, в 2023 году Высший антикоррупционный суд признал бывшего президента авиакомпании МАУ Евгения Дыхне виновным в злоупотреблении служебным положением, что нанесло более 15,7 млн грн ущерба.
За это его приговорили к 5 годам лишения свободы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.