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Экс-директора МАУ Дыхне подозревают в неуплате 344 млн гривен налогов, - источники

Фото: Евгений Дыхне (facebook.com/eugenedihne)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Украинские правоохранители сообщили о подозрении в неуплате налогов бывшему директору и бывшему главному бухгалтеру компании-авиаперевозчика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Бюро экономической безопасности.

В БЭБ не раскрывают название компании и имена подозреваемых. Но источники РБК-Украина сообщили, что речь о МАУ и ее бывшем директора Евгении Дыхне. 

Как выяснилось, авиакомпания заключила ряд лизинговых договоров об аренде самолетов Boeing 737 и Embraer у кипрского предприятия. В течение 2017-2022 гг. общая сумма лизинговых платежей превысила 3,4 млрд грн.

По версии БЭБ, руководство неправомерно применяло нулевую ставку налогообложения, ссылаясь на соглашение об избежании двойного налогообложения между Украиной и Кипром. 

"Таким образом, авиаперевозчик уклонился от уплаты в государственный бюджет свыше 344 млн грн налогов", - пишут в Бюро. 

Также согласно решению суда были арестованы 7 самолетов, которые являлись предметом лизинга в соответствии с упомянутыми договорами. Речь о: 

  • 3 самолетах Boeing 737-800; 
  • одном Boeing 737-900;
  • 3 самолетах Embraer 190. 

Их ориентировочная стоимость составляет 40 млн долларов.

Приговор Дыхне

Напомним, в 2023 году Высший антикоррупционный суд признал бывшего президента авиакомпании МАУ Евгения Дыхне виновным в злоупотреблении служебным положением, что нанесло более 15,7 млн грн ущерба.

За это его приговорили к 5 годам лишения свободы.

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