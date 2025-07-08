Ексдиректора МАУ Дихне підозрюють у несплаті 344 млн гривень податків, - джерела

У БЕБ не розкривають назву компанії та імена підозрюваних. Але джерела РБК-Україна повідомили, що йдеться про МАУ та її колишнього директора Євгена Дихне.

Як з'ясувалося, авіакомпанія уклала низку лізингових договорів про оренду літаків Boeing 737 і Embraer у кіпрського підприємства. Протягом 2017-2022 рр. загальна сума лізингових платежів перевищила 3,4 млрд грн.

За версією БЕБ, керівництво неправомірно застосовувало нульову ставку оподаткування, посилаючись на угоду про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Кіпром.

"Таким чином, авіаперевізник ухилився від сплати до державного бюджету понад 344 млн грн податків", - пишуть у Бюро.

Також згідно з рішенням суду було заарештовано 7 літаків, які були предметом лізингу відповідно до згаданих договорів. Йдеться про:

3 літаки Boeing 737-800;

один Boeing 737-900;

3 літаки Embraer 190.

Їхня орієнтовна вартість становить 40 млн доларів.