Экс-директор бронетанкового завода откупился от тюрьмы донатом на ВСУ

19:37 27.04.2026 Пн
2 мин
Вместо 8 лет тюрьмы экс-чиновник получил условный срок
aimg Мария Науменко
Фото: Высший антикоррупционный суд (Getty Images)

Суд принял решение по делу о растрате на миллионы гривен - экс-директор предприятия признал вину и согласился на условия сделки с прокурорами.

Речь идет о деле о растрате имущества Государственного агентства резерва Украины, а именно 20 двигателей УТД-20 стоимостью более 5,766 млн грн, путем злоупотребления своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц.

Суд признал его виновным в совершении преступления по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Согласно условиям соглашения, мужчине назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на предприятиях, в которых доля собственности государства превышает 50%, и конфискацией части имущества.

В то же время суд освободил его от отбывания основного наказания с испытательным сроком.

В рамках соглашения экс-директор также обязан возместить нанесенный ущерб и перечислить 12 млн грн на поддержку Вооруженных сил Украины через фонд "Вернись живым".

Напомним, ранее СБУ разоблачили командующего логистики Воздушных сил ВСУ и начальника УСБУ в Житомирской области на коррупции при строительстве укрытий для самолетов.

Также ГБР разоблачило коррупционную схему при поставках продуктов для ВСУ в Днепропетровской области. Речь идет о гнилых овощах и фруктах для военных и "откатах".

