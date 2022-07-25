Екс-оборонець "Манчестер Юнайтед" посеред ночі втік із Росії

Уругвайський оборонець Гільєрмо Варела без попередження покинув лави московського "Динамо" та не збирається повертатися до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Чемпионат" .

29-річний латераль таємно полетів геть із Москви. Керівництво тамтешнього "Динамо" сподівалося втримати латиноамериканця в РФ новим контрактом.

Глузливий коментар щодо несподіваної втечі Варели дав його агент Оскар Бентанкур. Він відверто заявив російським журналістам, що його клієнт полетів підписувати контракт із бразильським "Фламенго". Повернення ж уругвайця до Москви можливе лише після значно покращеної фінансової пропозиції.

Боси московського "Динамо" вже подали скаргу до Спортивного арбітражного суду в Лозанні, назвавши вчинок Варели "кричущим зловживанням правом, отриманим від ФІФА на призупинення контрактів". Проте, найімовірніше, москвичі не отримають жодної копійки за латиноамериканця.

Контракт Варели з "біло-блакитними" чинний до літа 2023-го. Натомість ФІФА дозволила футболістам із чемпіонатів Росії та України тимчасово переходити в інші першості з міркувань безпеки.

Варела є вихованцем уругвайського "Пеньяроля". У Європі він виступав за МЮ (11 матчів у всіх турнірах сезону 2015/16), "Кастілью" і франкфуртський "Айнтрахт". У складі збірної Уругваю провів 7 поєдинків.