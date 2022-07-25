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Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" посреди ночи сбежал из России

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Москва, Понедельник 25 июля 2022 16:56
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" посреди ночи сбежал из России Фото: Гильермо Варела в составе московского "Динамо" (facebook.com/fcdynamo)
Автор: Антон Федорцив

Уругвайский защитник Гильермо Варела без предупреждения покинул ряды московского "Динамо" и не собирается возвращаться в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Чемпионат".

29-летний латераль тайно улетел из Москвы. Руководство тамошнего "Динамо" надеялось удержать латиноамериканца в РФ новым контрактом.

Насмешливый комментарий по поводу неожиданного побега Варелы дал его агент Оскар Бентанкур. Он откровенно заявил российским журналистам, что его клиент улетел подписывать контракт с бразильским "Фламенго". Возвращение уругвайца в Москву возможно только после значительно улучшенного финансового предложения.

Боссы московского "Динамо" уже подали жалобу в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, назвав поступок Варелы "вопиющим злоупотреблением правом, полученным от ФИФА на приостановление контрактов". Однако, вероятнее всего, москвичи не получат ни копейки за латиноамериканца.

Контракт Варелы с "бело-голубыми" действует до лета 2023-го. В свою очередь ФИФА разрешила футболистам из чемпионатов России и Украины временно переходить в другие первенства по соображениям безопасности.

Варела является воспитанником уругвайского "Пеньяроля". В Европе он выступал за МЮ (11 матчей во всех турнирах сезона 2015/16), "Кастилью" и франкфуртский "Айнтрахт". В составе сборной Уругвая провел 7 поединков.

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