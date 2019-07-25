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В Одесі затримали колишнього начальника поліції Головіна

Новини » Надзвичайні події    25.07.2019 - 11:18
В Одесі затримали колишнього начальника поліції Головіна
Фото: Дмитро Головін (facebook.com/Дмитрий Головін)

Дмитра Головіна затримали вранці 25 липня

Сьогодні вранці, 25 липня, в Одесі затримали колишнього начальника обласної поліції Дмитра Головіна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Вказано, що його було затримано під час спільної спецоперації Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та за участі Національного антикорупційного бюро України.

В Одесі затримали колишнього начальника поліції Головіна

Фото: затримання Головіна (facebook.com)

"Колишньому начальникові поліції Одеської області інкримінується причетність до кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає відповідальність за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем", - сказано у повідомленні.

Керівництво Нацполіції зазначає, що наполягатиме на об’єктивному розслідуванні та притягненні винних осіб до відповідальності, передбаченої законодавством.

Нагадаємо, в листопаді 2016 начальником Головного управління Нацполіціі Одеської області став генерал поліції третього рангу Дмитро Головін. Заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий підкреслював, що "Головін - досвідчений фахівець, який має досвід оперативної роботи в регіонах нашої країни, остання посада, яку він очолював - це Департамент карного розшуку Національної поліції України".

Як писало РБК-Україна раніше, в серпні 2017 року правоохоронці на великому хабарі затримали начальника департаменту поліції охорони Сергія Будника.

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