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Екс-начальнику поліції Одеської обл. повідомили про підозру

Новини » Політика    25.07.2019 - 16:50
Екс-начальнику поліції Одеської обл. повідомили про підозру
Фото: Дмитро Головін (mvs.gov.ua)

САП і НАБУ підготували клопотання про арешт Головіна

Затриманому на корупції екс-очільнику Нацполіції Одеської області Дмитру Головіну повідомлено про підозру. Про це інформує Спеціалізована антикорупційна прокуратура у своєму Facebook.

У відомстві зазначили, що також було затримано особу, наближену до керівництва ГУ НП в Одеській області, яка забезпечувала документальне оформлення та фактичне переміщення товару між складськими приміщеннями.

"Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч.5 ст.191 КК України, тобто у вчиненні заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах", - сказано у повідомленні.

Прокурори САП спільно з детективами НАБУ підготували клопотання щодо арешту підозрюваних.

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