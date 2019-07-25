ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НАБУ затримало екс-заступника начальника поліції Одеської області

Новини » Надзвичайні події    25.07.2019 - 12:57
НАБУ затримало екс-заступника начальника поліції Одеської області
Фото: Костянтин Гейко (скрін відео 7kanal.com.ua)

Головіну і Гейко мають обрати запобіжний захід уже сьогодні

Колишнього заступника начальника управління поліції Одеської області Дмитра Головіна полковника Костянтина Гейко затримали в четвер вранці співробітники НАБУ і департаменту внутрішньої безпеки Нацполіціі. Про це повідомляє видання "Думська".

Видання зазначає, що Гейко також підозрюється у скоєнні правопорушень за ст. 191 і 364 Кримінального кодексу України - розтрата майна і зловживання владою або службовим становищем.

Зазначено, що сьогодні Гейко і Головіну і мають обрати запобіжний захід.

Нагадаємо, вранці, 25 липня, в Одесі затримали колишнього начальника обласної поліції Дмитра Головіна. Йому інкримінується причетність до кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Як писало РБК-Україна раніше, в листопаді 2016 року Дмитро Головін став начальником Головного управління Нацполіціі Одеської області. Заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий підкреслював, що "Головін - досвідчений фахівець, який має досвід оперативної роботи в регіонах нашої країни, остання посада, яку він очолював - це Департамент карного розшуку Національної поліції України".

Додамо також, у серпні 2017 року правоохоронці на великому хабарі затримали начальника департаменту поліції охорони Сергія Будника.

В Одесі затримали колишнього начальника поліції Головіна
Новини України ОдесаОдесаполиция
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся