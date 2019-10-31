Екс-заступник генпрокурора Столярчук хоче поновитися на посаді через суд

Колишній заступник генерального прокурора Юрій Столярчук подав в Окружний адміністративний суд Києва позов про поновлення його на посаді. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на пресс-службу суду.

Як наголошується, суд вирішує питання про відкриття адміністративного провадження.

"В Окружний адміністративний суд міста Києва надійшов позов Юрія Столярчука в Генеральну прокуратуру України. Позивач просить суд визнати протиправним та скасувати наказ генерального прокурора від 25 вересня 2019 про звільнення його з посади заступника генпрокурора", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 26 вересня генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підписав укази про звільнення двох заступників через реформу відомства. Він звільнив заступників Сергія Кизя і Юрія Столярчука.

Генпрокурор призначив собі заступниками Віктора Трепака, Віктора Чумака і Віталія Каська - своїм першим заступником.

Як РБК-Україна повідомляло, 4 жовтня Рябошапка заявив про запуск реформи прокуратури. За його словами, у новій прокуратурі буде менше прокурорів.

Додамо, 25 вересня законопроект авторства президента Володимира Зеленського №1032 про реформування Генеральної прокуратури України вступив в силу.