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Рябошапка звільнив прокурора Харківської області

Новини » Політика    26.09.2019 - 12:21
Рябошапка звільнив прокурора Харківської області
Фото: Руслан Рябошапка (УНІАН)

Юрій Данильченко звільнений з посади

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка звільнив з посади прокурора Харківської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Повідомляється, що 25 вересня 2019 Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення з посади прокурора Харківської області Юрія Данильченка.

Крім того, раніше Генеральним прокурором звільнені з посади прокурори Вінницької, Волинської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Черкаської, а також Чернігівської областей.

Нагадаємо, Рябошапка заявив про запуск реформування Генпрокуратури, після того як набув чинності відповідний законопроект №1032. За його словами, в рамках реформування ГПУ пройде процес атестації для діючих прокурорів, який повинен завершитися до 1 вересня 2020 року.

Як повідомляло РБК-Україна, законопроект №1032 про реформування ГПУ Верховна рада прийняла у другому читанні 19 вересня. 23 вересня Володимир Зеленський підписав законопроект.

Рябошапка назвав етапи реформування ГПУ Набув чинності закон Зеленського про реформування ГПУ
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