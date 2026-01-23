RU

Экс-тренера "Динамо" Михайличенко обвиняют в избиении коммунальщика: что известно

Фото: экс-тренера "Динамо" Михайличенко обвиняют в избиении коммунальщика ( facebook.com/kharkivpolice)
Автор: Константин Широкун

Бывшего тренера футбольного клуба "Динамо" Алексея Михайличенко обвиняют в избиении коммунальщика в Печерском районе столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По сообщению полиции, в Печерское управление полиции обратился 53-летний работник ЖЭКа с заявлением о том, что во время проведения работ по восстановлению теплоснабжения после словесного конфликта его ударил 62-летний житель дома.

Сообщается, что правоохранители опросили участников и свидетелей инцидента и сейчас проводят следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.

Пострадавшего направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая определит степень тяжести полученных телесных повреждений. Сейчас мужчина находится в больнице.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины - умышленное легкое телесное повреждение.

 

Ситуация со светом и теплом в Киеве

Напомним, что по состоянию на утро 23 января в Киеве без теплоснабжения остаются еще 1940 многоэтажек после российских атак. По его словам, большинство домов без тепла на левом берегу города, в Печерском районе, часть - в Голосеевском и Соломенском районах.

Также министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что уже в ближайшее время Киев перейдет от экстренных графиков отключения света к жестким, но прогнозируемым.

При этом 21 января энергетикам удалось подключить все объекты критической инфраструктуры Киева после массированного вражеского удара в ночь на 20 января. В то же время ситуация со светом все равно остается сложной.

