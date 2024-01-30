ua en ru
Вт, 30 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Суд снова оставил Князева под стражей и уменьшил размер залога

Вторник 30 января 2024 22:59
UA EN RU
Суд снова оставил Князева под стражей и уменьшил размер залога Фото: Всеволод Князев, экспредседатель Верховного суда (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Высший антикоррупционный суд оставил под стражей экспредседателя Верховного Суда Всеволода Князева до конца марта. Однако ему был уменьшен размер залога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

"30 января 2024 года следователь судья Высшего антикоррупционного суда поддержал позицию прокурора САП и продолжил действие меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему председателю Верховного Суда", - говорится в сообщении.

Указано, что мера пресечения под стражей продлена до 29 марта.

Кроме этого, суд постановил уменьшить размер залога с 20 млн гривен до 18,168 млн гривен. Если эта сумма будет внесена, Князев сможет выйти из-под стражи, но на него будет возложен ряд процессуальных обязанностей.

Дело Всеволода Князева

15 мая текущего года экспредседателя Верховного суда Князева поймали на взятке в размере 2,7 млн. долларов. Это сделало Князева самым высокопоставленным чиновником Украины, задержанным подобным образом. Уже на следующий день пленум Верховного суда досрочно прекратил его полномочия.

Суд избрал меру пресечения Князеву с возможностью внесения залога, однако ее размер уже несколько раз уменьшали. В последний раз размер залога уменьшили с 27 до 20 миллионов гривен.

Более подробно о деле Князева можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Суд коррупция
NEWS
Попытка №2. В Раду внесли новый законопроект о мобилизации
Попытка №2. В Раду внесли новый законопроект о мобилизации
DAILY
Шанс на ребенка. Почему возник скандал из-за репродуктивного материала военных и где правда
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Шанс на ребенка. Почему возник скандал из-за репродуктивного материала военных и где правда