Экс-судья из Северодонецка получил 10 лет заключения: подробности

Бывший судья Северодонецкого городского суда Луганской области признан виновным во взяточничестве и подделке документов. За это ему назначили 10 лет лишения свободы.

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда признала виновным бывшего судью Северодонецкого городского суда в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных следующими статьями:

Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом;

Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов;

Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Следствием было установлено, что судья Северодонецкого городского суда Луганской области извлек неправомерную выгоду в размере 4 000 долларов за принятие решения по уголовному делу, а также подделал документы, которые стали основанием для отмены ареста, наложенного на имущество по этому делу. Кроме того, он признан виновным в хранении пистолетных патронов без предусмотренного законом разрешения.

Суд признал доказанным предъявленное обвинение, согласно которому назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с лишением права занимать должность судьи сроком на 3 года и с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества.