Экс-судья из Северодонецка получил 10 лет заключения: подробности

Бывший судья Северодонецкого городского суда Луганской области признан виновным во взяточничестве и подделке документов. За это ему назначили 10 лет лишения свободы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Высший антикоррупционный суд.
Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда признала виновным бывшего судью Северодонецкого городского суда в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных следующими статьями:
Следствием было установлено, что судья Северодонецкого городского суда Луганской области извлек неправомерную выгоду в размере 4 000 долларов за принятие решения по уголовному делу, а также подделал документы, которые стали основанием для отмены ареста, наложенного на имущество по этому делу. Кроме того, он признан виновным в хранении пистолетных патронов без предусмотренного законом разрешения.
Суд признал доказанным предъявленное обвинение, согласно которому назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с лишением права занимать должность судьи сроком на 3 года и с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества.
Напомним, что ранее харьковский судья получил 7 лет тюрьмы за взяточничество.
Ранее сообщалось, что ранее ВАКС уже выносил приговоры за аналогичные преступления. Судья из Мукачево получил 7 лет тюрьмы за взятку в сумме 2 тысяч гривен.
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