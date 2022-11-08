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Екс-суддя із Сєвєродонецька отримав 10 років ув’язнення: подробиці

Фото: Екс-суддя із Сєвєродонецька отримав 10 років ув’язнення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Колишнього суддю Сєвєродонецького міського суду Луганської області визнано винним у хабарництві та підробці документів. За це йому призначили 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Вищий антикорупційного суду.

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду визнала винуватим колишнього суддю Сєвєродонецького міського суду у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених наступними статтями:

  • Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою;
  • Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів;
  • Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Слідством було встановлено, що суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області одержав неправомірну вигоду у розмірі 4 000 доларів за ухвалення рішення у кримінальній справі, а також підробив документи, які стали підставою для скасування арешту, накладеного на майно у цій справі. Крім того, він визнаний винуватим у зберіганні пістолетних патронів без передбаченого законом дозволу.

Суд визнав доведеним пред’явлене обвинувачення, відповідно до якого призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк 10 років з позбавленням права обіймати посаду судді строком на 3 роки та з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

Нагадаємо, що раніше харківський суддя отримав 7 років в'язниці за хабарництво.

Також повідомлялось, що раніше ВАКС вже виносив вироки за аналогічні злочини. Суддя з Мукачева отримав 7 років в'язниці за хабар у сумі 2 тисячі гривень.

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ЛуганськСєвєродонецькСудкоррупция