Екс-суддя із Сєвєродонецька отримав 10 років ув’язнення: подробиці

Колишнього суддю Сєвєродонецького міського суду Луганської області визнано винним у хабарництві та підробці документів. За це йому призначили 10 років позбавлення волі.

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду визнала винуватим колишнього суддю Сєвєродонецького міського суду у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених наступними статтями:

Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою;

Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів;

Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Слідством було встановлено, що суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області одержав неправомірну вигоду у розмірі 4 000 доларів за ухвалення рішення у кримінальній справі, а також підробив документи, які стали підставою для скасування арешту, накладеного на майно у цій справі. Крім того, він визнаний винуватим у зберіганні пістолетних патронів без передбаченого законом дозволу.

Суд визнав доведеним пред’явлене обвинувачення, відповідно до якого призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк 10 років з позбавленням права обіймати посаду судді строком на 3 роки та з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.