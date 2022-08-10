ua ru
Чт, 11 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Харківський суддя отримав 7 років в'язниці за хабарництво

Новость на русском →
Україна, Середа 10 серпня 2022 22:33
Харківський суддя отримав 7 років в'язниці за хабарництво Фото: харківський суддя отримав 7 років в'язниці за хабарництво (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні суддя отримав 7 років тюрми за хабар, який брав у 2015 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на запис оголошення вироку.

Суддя Дзержинського районного суду міста Харкова Сергій Лазюк, був обвинуваченим в об'єднаній справі за фактом одержання неправомірної вигоди.

Як зазначили в прокуратурі, кримінальне провадження фактом хабарництва відкрили ще в березні 2015 року. Одну справу розслідувала Генеральна прокуратура, проте склад злочину не знайшла і закрила провадження. Іншу справу вже розслідувало НАБУ і САП, які і передали її до суду. Вже у ВАКС справи об'єднали в одну за клопотання прокурора.

За вироком суду, йому призначено покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна та з позбавленням права обіймати посади судді та посади, пов’язані з виконанням функцій представника влади, строком на 3 роки.

Суд також зобов'язав конфіскувати 500 доларів, які суддя отримав в якості хабара.

Суддя Лазюк відомий тим, що призначав адміністративні покарання учасників Євромайдану, а також визнав законним рішення Харківської міськради щодо особливого статусу російської мови.

Нагадаємо, що раніше ВАКС вже виносив вироки за аналогічні злочини. Суддя з Мукачева отримав 7 років в'язниці за хабар у сумі 2 тисячі гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків
NEWS
Зеленський розповів, від чого залежать терміни закінчення війни в Україні
Зеленський розповів, від чого залежать терміни закінчення війни в Україні
DAILY
Генерал Дмитро Марченко: Ми відвоюємо Крим, так само як Херсон, Луганськ і Донецьк
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Генерал Дмитро Марченко: Ми відвоюємо Крим, так само як Херсон, Луганськ і Донецьк