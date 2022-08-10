Харківський суддя отримав 7 років в'язниці за хабарництво

В Україні суддя отримав 7 років тюрми за хабар, який брав у 2015 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на запис оголошення вироку .

Суддя Дзержинського районного суду міста Харкова Сергій Лазюк, був обвинуваченим в об'єднаній справі за фактом одержання неправомірної вигоди.

Як зазначили в прокуратурі, кримінальне провадження фактом хабарництва відкрили ще в березні 2015 року. Одну справу розслідувала Генеральна прокуратура, проте склад злочину не знайшла і закрила провадження. Іншу справу вже розслідувало НАБУ і САП, які і передали її до суду. Вже у ВАКС справи об'єднали в одну за клопотання прокурора.

За вироком суду, йому призначено покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна та з позбавленням права обіймати посади судді та посади, пов’язані з виконанням функцій представника влади, строком на 3 роки.

Суд також зобов'язав конфіскувати 500 доларів, які суддя отримав в якості хабара.

Суддя Лазюк відомий тим, що призначав адміністративні покарання учасників Євромайдану, а також визнав законним рішення Харківської міськради щодо особливого статусу російської мови.