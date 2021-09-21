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Суддя з Мукачева отримав 7 років в'язниці за хабар

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Київ, Вівторок 21 вересня 2021 20:21
Суддя з Мукачева отримав 7 років в'язниці за хабар Фото: суддя з Мукачева отримав реальний термін за хабар (pixabay)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) засудив суддю з Мукачева (Закарпатська область) до 7 років позбавлення волі за хабар у 2 тисячі гривень. Разом з ним реальний термін отримав колишній начальник юридичного відділу Пенсійного фонду регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП).

У ході розслідування було встановлено, що 11 вересня 2017 року суддя Мукачівського міськрайонного суду за посередництва начальника юридичного відділу отримав хабар у сумі 2 тисячі гривень за прийняття рішення у справі за адміністративним позовом громадянина до управління соціального захисту районної адміністрації.

ВАКС засудив суддю до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна і забороною займати протягом трьох років державні посади.

Спільник судді, колишній начальник юридичного відділу Пенсійного фонду, отримав 6 років в'язниці з конфіскацією половини майна.

Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів з моменту його оголошення.

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