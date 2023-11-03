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Экс-сотрудник Госдепа США времен Трампа получил 5 лет тюрьмы за штурм Капитолия

Фото: экс-сотрудник Госдепа США времен Трампа получил 5 лет тюрьмы за штурм Капитолия (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Суд решил заключить в тюрьму на 5 лет бывшего сотрудника Государственного департамента Соединенных Штатов Америки. Он участвовал в штурме Капитолия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Согласно решению суда, бывший чиновник Госдепа времен экс-президента Дональда Трампа Фредерико Кляйн получил 5 лет и 10 месяцев тюрьмы. Его признали виновным в шести нападениях, нарушении общественного порядка и препятствовании проведению официального разбирательства. 

В частности, Кляйн использовал украденный полицейский щит, чтобы открыть вход в здание Капитолия и оттеснить полицейских

Прокуроры заявили, что он "устроил непрерывную осаду полицейских", когда пытался войти в Капитолий с большой толпой участников беспорядков.

"Ваши действия 6 января были шокирующими и вопиющими", - сказал судья Кляйну перед вынесением приговора. 

Штурм Капитолия 

Напомним, 6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в Капитолий и устроили там беспорядки, в результате которых погибли 5 человек. Это произошло во время того, как Конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов. 

В июле этого года Министерство юстиции США выдвинуло обвинения экс-президенту Дональду Трампу в деле о штурме Капитолия.

 

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Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампКапитолийСудКонгресс США