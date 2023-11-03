Экс-сотрудник Госдепа США времен Трампа получил 5 лет тюрьмы за штурм Капитолия

Согласно решению суда, бывший чиновник Госдепа времен экс-президента Дональда Трампа Фредерико Кляйн получил 5 лет и 10 месяцев тюрьмы. Его признали виновным в шести нападениях, нарушении общественного порядка и препятствовании проведению официального разбирательства.

В частности, Кляйн использовал украденный полицейский щит, чтобы открыть вход в здание Капитолия и оттеснить полицейских

Прокуроры заявили, что он "устроил непрерывную осаду полицейских", когда пытался войти в Капитолий с большой толпой участников беспорядков.

"Ваши действия 6 января были шокирующими и вопиющими", - сказал судья Кляйну перед вынесением приговора.

Штурм Капитолия

Напомним, 6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в Капитолий и устроили там беспорядки, в результате которых погибли 5 человек. Это произошло во время того, как Конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов.

В июле этого года Министерство юстиции США выдвинуло обвинения экс-президенту Дональду Трампу в деле о штурме Капитолия.