Екс-співробітник Держдепу США часів Трампа отримав 5 років тюрми за штурм Капітолію

Згідно з рішенням суду, колишній чиновник Держдепу часів екс-президента Дональда Трампа Фредеріко Кляйн отримав 5 років та 10 місяців в'язниці. Його визнали винним у шести нападах, порушенні громадського порядку та перешкоджанні проведенню офіційного розгляду.

Зокрема, Кляйн використав вкрадений поліцейський щит, щоб відкрити вхід до будівлі Капітолію та відтіснити поліцейських.

Прокурори заявили, що він "влаштував безперервну облогу поліцейських", коли намагався увійти до Капітолію з великим натовпом учасників заворушень.

"Ваші дії 6 січня були шокуючими та кричущими", - сказав суддя Кляйну перед винесенням вироку.

Штурм Капітолію

Нагадаємо, 6 січня 2021 року прихильники Трампа увірвалися до Капітолію і влаштували там заворушення, внаслідок яких загинули 5 людей. Це сталося під час того, як Конгрес мав затвердити результати президентських виборів.

У липні цього року Міністерство юстиції США висунуло звинувачення екс-президенту Дональду Трампу у справі про штурм Капітолію.