Екс-раднику Обами висунуть обвинувачення щодо роботи на уряд Януковича

Адвокати колишнього радника Білого дому Грегорі Крейга заявили, що їх клієнту можуть бути висунуті звинувачення пов'язані з його роботою на користь Міністерства юстиції України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Очікуваний обвинувальний висновок, який його адвокати назвали "помилковим зловживанням прокурорським розсудом", пов'язане з роботою, яку Крейг виконав з лобістом Республіканської партії Полом Манафортом від імені Міністерства юстиції України в 2012 році.

У той час Крейг був партнером в Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, в юридичній фірмі, до якої він приєднався після того, як припинив свою діяльність в якості радника Білого дому за часів президенства Барака Обами.

"Містер Крейг не винен в будь-яких звинуваченнях", - відзначили адвокати Крейга в своїй заяві.

Працювати на користь уряду Януковича Крейгу запропонував Пол Манафорт, який отримав мільйони доларів від клієнтів в Україні.

Манафорт, колишній голова кампанії президента Трампа, в минулому році визнав себе винним у звинуваченнях, пов'язаних з його лобіюванням в Україні.

Нагадаємо, Манафорта було засуджено до 7,5 років ув'язнення через перешкоджання правосуддю, банківське та податкове шахрайство і порушення правил ведення лобізму в зв'язку з його роботою на українських клієнтів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Федеральний суд США оголосив вирок колишньому голові виборчого штабу Дональда Трампа Полу Манафорту, засудивши його до 47 місяців ув'язнення.

Пізніше президент США прокоментував вирок Манафорту. На думку Трампа, засідання суду, на якому був винесений вирок Полу Манафорту, свідчить про відсутність зв'язків чинного президента з Росією.