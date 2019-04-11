Экс-советнику Обамы выдвинут обвинения по поводу работы на правительство Януковича

Адвокаты бывшего советника Белого дома Грегори Крейга заявили, что их клиенту могут быть выдвинуты обвинения, связанные с его работой в пользу Министерства юстиции Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Ожидаемый обвинительное заключение, его адвокаты назвали "ошибочным злоупотреблением прокурорским усмотрением", связаное с работой, которую Крейг выполнил с лоббистом Республиканской партии Полом Манафортом от имени Министерства юстиции Украины в 2012 году.

В то время Крейг был партнером в Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, в юридической фирме, к которой он присоединился после того, как прекратил свою деятельность в качестве советника Белого дома во времена президентства Барака Обамы.

"Мистер Крейг не виноват в любых обвинениях", - отметили адвокаты Крейга в своем заявлении.

Работать на пользу правительства Януковича Крейгу предложил Пол Манафорт, который получил миллионы долларов от клиентов в Украине.

Манафорт, бывший председатель кампании президента Трампа, в прошлом году признал себя виновным в обвинениях, связанных с его лоббированием в Украине.

Напомним, Манафорта был осужден к 7,5 годам тюремного заключение за воспрепятствование правосудию, банковское и налоговое мошенничество и нарушение правил ведения лоббизма в зв'связи с его работой на украинских клиентов.

Напомним, ранее сообщалось, что Федеральный суд США огласил приговор бывшему главе избирательного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту, осудив его до 47 месяцев заключения.

Позже президент США прокомментировал приговор Манафорту. По мнению Трампа, заседание суда, на котором был вынесен приговор Полу Манафорту, свидетельствует об отсутствии связей действующего президента с Россией.