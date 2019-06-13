ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Екс-радника Трампа викликали для дачі свідчень у Конгрес США

Новини » Політика    13.06.2019 - 19:53
Екс-радника Трампа викликали для дачі свідчень у Конгрес США
Фото: Майкл Флінн (defense.gov)

Майкла Фліна мають намір допитати в рамках розслідування про втручання РФ у вибори президента США

Комітет з розвідки Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки направив повістки для дачі показань двом колишнім соратникам нинішнього президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу комітету.

Як повідомляється, порядку були відправлені екс-раднику Трампа з питань національної безпеки Майкла Флінна і одного із співробітників передвиборчого штабу президента Ріку Гейтсу.

У комітеті пояснили, що мають намір опитати Флінна і Гейтса в рамках продовження розслідування про втручання Російської Федерації та інших держав у вибори президента США 2016 року, а також зв'язки американських чиновників з іноземними спецслужбами. Раніше обидва вони співпрацювали з Міністерством юстиції в рамках розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера, однак відмовлялися давати свідчення конгресменам.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Конгресі США перевіряють версію про те, що колишній радник президента Трампа з національної безпеки Майкл Флінн, таємно просував проект приватних ділових кіл, спрямований на будівництво американо-російських АЕС на Близькому Сході.

Крім того, спеціальний радник ФБР Роберт Мюллер вивчає, яке відношення може мати Майк Флінн у публікації хакерами електронних листів Хілларі Клінтон російськими хакерами.

Трамп анонсував безвіз для Польщі Трамп заявив, що прийняв би від іноземців компромат на суперника на виборах
Новини України Сполучені Штати АмерикиКонгресс СШАДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся