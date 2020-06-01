Екс-радниця Обами допускає "російський слід" у заворушеннях в США

Екс-радниця з національної безпеки в адміністрації колишнього президента США Барака Обами Сьюзан Райс допускає, що за масовими заворушеннями в Штатах, виниклими після вбивства поліцейськими афроамериканця Джорджа Флойда, може стояти Росія. За її словами десствия відбуваються за сценарієм "з російської збірки п'єс".

Про це повідомляє телеканал Fox News.

"У нас є мирні протестувальники, зосереджені на реальному болю і нерівності, з якими потрібно боротися, а є екстремісти, які намагаються контролювати протести, які відбуваються, і перетворити їх у щось зовсім інше", - сказала Райс.

Вона допускає, що Росія могла підбурювати деяких з учасників демонстрацій і заворушень за допомогою соціальних мереж, а також яким-небудь обрахом профінансувати їх.

Зазначимо, 25 травня в Міннеаполісі при затриманні поліцейськими загинув афроамериканець Джордж Флойд. Після цього у багатьох американських містах пройшли акції протесту, які переросли в масові заворушення.

Нагадаємо, влада понад 40 американських міст у 22 штатах ввела комендантську годину через масові заворушення.

Президент США Дональд Трамп звинувачує учасників руху "Антифа" в підбурюванні до масових заворушень і заявив, що влада США визнає рух "Антифа" терористичною організацією.

Також повідомлялося, що більш 50 антитерористичних груп ФБР будуть розслідувати насильство учасників "Антифа" під час заворушень в США.