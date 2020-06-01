Экс-советник Обамы допускает "русский след" в беспорядках в США

Экс-советник по национальной безопасности администрации бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс допускает, что за массовыми беспорядками в Штатах, вспыхнувшими после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, может стоять Россия. По ее словам десствия происходят по сценарию "из русского сборника пьес".

Об этом сообщает телеканал Fox News.

"У нас есть мирные протестующие, сосредоточенные на реальной боли и неравенства, с которыми нужно бороться, а есть экстремисты, которые пытаются контролировать происходящие протесты и превратить их во что-то совсем другое", - сказала Райс.

Она допускает, что Россия могла подстрекать некоторых из участников демонстраций и беспорядков при помощи социальных сетей, а также каким-нибудь обрахом профинансировать их.

Отметим, что 25 мая в Миннеаполисе при задержании полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд. После этого во многих американских городах прошли акции протеста, которые переросли в массовые беспорядки.

Напомним, власти более 40 американских городов в 22 штатах ввели комендантский час из-за массовых беспорядков

Президент США Дональд Трамп обвиняет участников движения "Антифа" в подстрекательстве к массовым беспорядкам и заявил, что власти США признают движение "Антифа" террористической организацией.

Также сообщалось, что более 50 антитеррористических групп ФБР будут расследовать насилие участников "Антифа" во время беспорядков в США.