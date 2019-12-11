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Екс-керівника ДФС допитали у справі Насірова

Новини » Політика     11.12.2019 - 15:46
Екс-керівника ДФС допитали у справі Насірова
Фото: Роман Насіров (УНІАН)

Наступне засідання заплановане на 29 січня

У Вищому антикорупційному суді під час розгляду справи щодо колишнього голови Державної фіскальної служби (ДФС) Романа Насірова і керівника Департаменту ДФС України Володимира Новікова було допитано одного з свідків - колишнього керівника ДФС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Зазначається, що 11 грудня на засіданні продовжено дослідження доказів, наданих стороною обвинувачення. А також допитано ще одного свідка - колишнього керівника ДФС.

Після допиту свідка судом оголошено перерву до 14:00 29 січня 2020 року.

Раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд у вівторок, 19 листопада, провів перше повноцінне засідання у справі колишнього голови Державної фіскальної служби (ДФС) Романа Насірова. На засіданні прокурор САП зачитав обвинувальний акт.

РБК-Україна писало, що Касаційний адміністративний суд Верховний суд України скасував рішення судів попередніх інстанцій, які приймалися на користь екс-голови Державної фіскальної служби Романа Насирова.

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