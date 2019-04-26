Екс-керівник "Омеги" дав свідчення у справі розстрілів на Майдані

Фото: Анатолій Стрельченко (кадр видео youtube)

Він розповів, що свої дії координував із колишніми командиром роти "Беркут" Дмитром Садовником

Колишній командир спецпідрозділу внутрішній військ "Омега" Анатолій Стрельченко дав свідчення в справі масових розстрілів на Майдані 20 лютого 2014 року. Про це повідомляє "5 канал".

Зокрема, він розповів, що хвилин на 12-ту, разом із шістьма десятками спецпризначенців, серед яких були три пари снайперів - прибув на Інститутську. Стрельченкові видали письмовий дозвіл на застосування вогнепальної зброї та наказали посилити охорону урядового кварталу, щоби не допустити туди майданівців.

Він розповів, що свої дії координував із колишніми командиром роти "Беркут" Дмитром Садовником, який переховується від слідства в Росії, а також з Олегом Янішевським, який нині, як один із п'ятьох обвинувачених у масових вбивствах, перебуває на лаві підсудних.

Утім, якщо під час досудового розслідування Анатолій Стрельченко ідентифікував Янішевського на роздруківках з відео, то в судовій залі - на тому ж відео - вже не впізнав, начебто через погану якість.

"Із показів свідка, які ми мали можливість почути, - координації не було. Він спілкувався з Янішевським понад вечір 20 лютого. Про що спілкувався? Ну, "по службі", дослівно він так і сказав", - коментує адвокат обвинувачених Стефан Решко.

Прокурор ГПУ Яніс Сімонов же зазначив: "Він підтвердив свої свідчення, в яких зазначав, що саме людину в синій формі, яка перебуває на бетонній барикаді, він впізнає як Янішевського. Із ним разом вдень, о 12:30, вони разом із Садовником спілкувалися щодо тієї операції, яка здійснювалася на бетонній барикаді".

Нагадаємо, генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що рослідування розстрілів на Майдані у 2014 році триває так довго через великий об'єм роботи.

Раніше міжнародна неурядова, некомерційна організація Amnesty International заявила, що за 5 років немає жодного відчутного прогресу в розслідуваннях справ Майдану.