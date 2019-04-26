Экс-руководитель "Омеги" дал показания по делу расстрелов на Майдане

Фото: Анатолий Стрельченко (кадр видео youtube)

Он рассказал, что свои действия координировал с бывшими командиром роты "Беркут" Дмитрием Садовником

Бывший командир спецподразделения внутренних войск "Омега" Анатолий Стрельченко дал показания в деле массовых расстрелов на Майдане 20 февраля 2014 года. Об этом сообщает "5 канал".

В частности, он рассказал, что около 12-и часов ночи, вместе с шестью десятками спецназовцев, среди которых были три пары снайперов - прибыл на Институтскую. Ему выдали письменное разрешение на применение огнестрельного оружия и приказали усилить охрану правительственного квартала, чтобы не допустить туда майдановцев.

Он рассказал, что свои действия координировал с бывшими командиром роты "Беркут" Дмитрием Садовником, который скрывается от следствия в России, а также с Олегом Янишевским, который теперь является одним из пяти обвиняемых в массовых убийствах и находится на скамье подсудимых.

Впрочем, если во время досудебного расследования Анатолий Стрельченко идентифицировал Янишевского на распечатках с видео, то в зале - на том же видео - уже его не узнал, вроде из-за плохого качества.

"Из показаний свидетеля, которые мы имели возможность услышать, - координации не было. Он общался с Янишевским вечером 20 февраля. О чем общался? Ну, "по службе", дословно он так и сказал", - комментирует адвокат обвиняемых Стефан Решко.

Прокурор ГПУ Янис Симонов же отметил: "Он подтвердил свои показания, в которых указывал, что именно человека в синей форме, который находится на бетонной баррикаде, он узнает как Янишевского. С ним вместе днем, в 12:30, они вместе с Садовником общались по той операции, которая осуществлялась на бетонной баррикаде".

Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что расследование расстрелов на Майдане в 2014 году длится так долго из-за большого обьема работы.

Ранее международная неправительственная, некоммерческая организация Amnesty International заявила, что за 5 лет нет ни одного ощутимого прогресса в расследованиях дел Майдана.