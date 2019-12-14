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Екс-президента Судану засудили до двох років в'язниці

Новини » Політика     14.12.2019 - 16:13
Екс-президента Судану засудили до двох років в'язниці
Фото: прапор Судану (flickr.com Fernanda 30)

Вирок лише перший у серії судових розглядів за пред'явленими аль-Баширу звинуваченнями

В Судані суд виніс вирок колишньому президенту країни Омару аль-Баширу, який був скинутий військовими у зв'язку із звинуваченнями в корупції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на associated press.

Як повідомляється, аль-Баширу, якого Міжнародний кримінальний суд звинувачує в геноциді і військових злочинах, засудили до двох років в'язниці.

Мова йде про справу, яка пов'язана з хабарем в 25 млн доларів, які аль-Башир отримав від наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бен Салмана.

При цьому наголошується, що цей вирок лише перший у серії судових розглядів за пред'явленими колишньому президенту звинуваченнями.

Йому також закидають розстріл демонстрантів під час акцій протесту, які і призвели до його повалення.

Нагадаємо, військовий переворот в Судані, в ході якого був відсторонений президент Омар аль-Башир, стався 11 квітня. В той день міністр оборони Судану Авад бен Ауф оголосив про перехід влади в країні Вищій військовій раді і затримання президента Омара аль-Башира.

Крім того, представники Військової ради та громадянської коаліції підписали остаточний варіант проекту політичного угоди про перехідному періоді після повалення президента аль-Башира. Одночасно з угодою про перехідному періоді була підписана конституційна декларація.

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