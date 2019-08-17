У Судані військові і опозиція підписали угоду про перехідний період

Фото: прапор Судану (flickr.com Fernanda 30)

Одночасно з угодою про перехідний період була підписана конституційна декларація

Представники перехідного військової ради Судана і ключова опозиційна сила країни альянс "За свободу і зміни" підписали остаточний варіант проекту політичної угоди про перехідний період, в якому детально зафіксовані основні положення політичного устрою країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, одночасно з угодою про перехідний період була підписана конституційна декларація.

Документ, узгоджений і парафований сторонами 3 серпня, визначає основні принципи перехідного періоду в країні і є основною законодавчою базою для поступової передачі влади від військових цивільним силам.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що військова рада і громадянська опозиція в Судані досягли домовленостей про перехідний період після повалення авторитарного президента Омара аль-Башира та формування тимчасової урядової ради. Сторони погодилися на трирічний термін перехідного періоду.

Як відомо, протести в Судані почалися через те, що міністр оборони Авад бен Ауф 11 квітня оголосив про перехід влади в країні до військової ради і про затримання президента Омара аль-Башира. Пізніше Генштаб Судану повідомив про взяття колишнього президента під варту.