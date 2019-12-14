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Экс-президента Судана приговорили к двум годам тюрьмы

Новости » Политика     14.12.2019 - 16:13
Экс-президента Судана приговорили к двум годам тюрьмы
Фото: флаг Судана (flickr.com Fernanda 30)

Приговор лишь первый в серии судебных разбирательств по предъявленным аль-Баширу обвинениям

В Судане суд вынес приговор бывшему президенту страны Омару аль-Баширу, который был свергнут военными в связи с обвинениями в коррупции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AssociatedPress.

Как сообщается, аль-Баширу, которого Международный уголовный суд обвиняет в геноциде и военных преступлениях, приговорили к двум годам тюрьмы.

Речь идет о деле, которое связанное со взяткой в 25 млн долларов, которые аль-Башир получил от наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.

При этом отмечается, что этот приговор лишь первый в серии судебных разбирательств по предъявленным бывшему президенту обвинениям.

Ему также вменяют расстрел демонстрантов во время акций протеста, которые и привели к его свержению.

Напомним, военный переворот в Судане, в ходе которого был отстранен президент Омар аль-Башир, произошел 11 апреля. В тот день министр обороны Судана Авад бен Ауф объявил о переходе власти в стране Высшему военному совету и задержании президента Омара аль-Башира.

Кроме того, представители Военного совета и гражданской коалиции подписали окончательный вариант проекта политического соглашения о переходном периоде после свержения президента аль-Башира. Одновременно с соглашением о переходном периоде была подписана конституционная декларация.

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