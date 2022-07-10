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Екс-президент Польщі Валенса закликав скоротити населення Росії і звільнити народи

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Варшава, Неділя 10 липня 2022 23:54
Екс-президент Польщі Валенса закликав скоротити населення Росії і звільнити народи Фото: екс-президент Польщі Лех Валенса (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Лауреат Нобелівської премії миру, експрезидент Польщі Лех Валенса закликав скоротити Росію до 50 мільйонів людей, щоб убезпечити Україну після війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Він наголосив на необхідності звільнити "близько 60 народів", які залишаються пригнобленими в'язнями Росії.

"Там живе 60 народів, яких поглинули так само як поглинають українців сьогодні. Ми повинні допомогти цим народам повстати. Потрібно або змінити російську політичну систему, або скоротити населення Росії до менш ніж 50 мільйонів", - заявив Валенса.

За його словами, необхідно "форсувати зміну політичного ладу в країні, організувати повстання народів".

"Навіть якщо Україна виграє цю війну, через п'ять років у нас буде те ж саме, а через десять років ми побачимо появу іншого Путіна. Якщо зміна політичної системи країни неможлива, світову безпеку забезпечить лише розчленування нинішньої Росії", - сказав Валенса.

Експрезидент Польщі погодився з тим, що Захід зацікавлений у розширенні сфер впливу.

"Ми повинні розуміти, що Захід розширює свою владу через НАТО, Євросоюз шляхом розширення, але демократичними способами. Росія робить це за допомогою насильства", - додав він.

Нагадаємо, у 2016 Валенсу звинуватили в роботі на спецслужби за часів комуністичної Польщі. Експрезидент своєю чергою заявив, що матеріали проти нього "добре сфальсифіковані".

Після звинувачень десятки тисяч поляків 27 лютого вийшли на вулиці Варшави на антиурядову акцію під назвою "Ми, народ". Учасники протесту, крім незгоди з діями уряду, також висловили свою підтримку Леху Валенсі.

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