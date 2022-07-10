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Экс-президент Польши Валенса призвал сократить население России и освободить народы

Новина українською →
Варшава, Воскресенье 10 июля 2022 23:54
Экс-президент Польши Валенса призвал сократить население России и освободить народы Фото: экс-президент Польши Лех Валенса (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Лауреат Нобелевской премии мира, экс-президент Польши Лех Валенса призвал сократить Россию до 50 миллионов человек, чтобы обезопасить Украину после войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Он отметил необходимость освободить "около 60 народов", которые остаются угнетенными заключенными России.

"Там живет 60 народов, которых поглотили так же, как поглощают украинцев сегодня. Мы должны помочь этим народам восстать. Нужно либо изменить российскую политическую систему, либо сократить население России до менее чем 50 миллионов", - заявил Валенса.

По его словам, необходимо "форсировать смену политического строя в стране, организовать восстание народов".

"Даже если Украина выиграет эту войну, через пять лет у нас будет то же самое, а через десять лет мы увидим появление другого Путина. Если изменение политической системы страны невозможно, мировую безопасность обеспечит лишь расчленение нынешней России", - сказал Валенса.

Экс-президент Польши согласился с тем, что Запад заинтересован в расширении сфер влияния.

"Мы должны понимать, что Запад расширяет свою власть через НАТО, Евросоюз путем расширения, но демократическими способами. Россия делает это с помощью насилия", - добавил он.

Напомним, в 2016 Валенсу обвинили в работе на спецслужбы во времена коммунистической Польши. Экс-президент в свою очередь заявил, что материалы против него "хорошо сфальсифицированы".

После обвинений десятки тысяч поляков 27 февраля вышли на улицы Варшавы на антиправительственную акцию под названием "Мы, народ". Участники протеста, кроме несогласия с действиями правительства, также выразили свою поддержку Леху Валенсе.

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Лех Валенса
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