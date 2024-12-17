Разрыв контракта, штраф и матчи ветеранов: какие наказания может получить Мудрик

23-летнего Мудрика уже отстранили от футбола на время расследования инцидента. В Англии слышны призывы о разрыве контракта с украинцем. В шоке и болельщики сборной Украины, которая осталась без одной из своих звезд.

(Фото: instagram.com/mmudryk10)

Какой бан грозит Мудрику

Все зависит, как игрок и его адвокаты объяснят наличие запрещенного вещества в организме. Часто это действительно происходит случайно. И хотя наказание обычно применяется и в таких случаях, оно могло бы стать минимальным - шесть месяцев.

В этом случае Мудрик вернулся бы в конце июня следующего года - как раз под подготовку к новому сезону. Пауза ощутимая, но совсем не критичная.

Впрочем, если подтвердится версия с мельдонием - на минимальный бан лучше не рассчитывать. Это не тот препарат, который можно проглотить случайно. Он уже давно запрещен в Великобритании и Европе.

К тому же, известно, что им продолжают пользоваться и часто попадаются спортсмены из стран бывшего СССР. Если же правдивой окажется информация, что допинг-тест был провален в сборной Украины, это еще больше усилит подозрение в умышленном использовании запрещенного средства.

В таком случае вполне реальным становится максимальный бан - четыре года. Это означает, что Мудрик выпадет до декабря 2028 года. На момент возвращения игроку уже будет почти 28 (Михаил родился 5 января 2001 года).

(Фото: instagram.com/mmudryk10)

Какие турниры пропустит футболист

Даже при наименьшем бане украинец пропустит поединки плей-офф Лиги наций против Бельгии в марте следующего года. Не сыграет он летом за "Челси" и на Клубном чемпионате мира.

А дальше - чемпионат мира-2026. И отборочные матчи, и финал, если Украина туда пробьется. Также дисквалификация закроет футболисту путь на Евро-2028. Ближайший турнир национальных команд, куда сможет попасть Мудрик - ЧМ-2030.

На клубном уровне придется наблюдать по телевизору за всеми соревнованиями, где будет участвовать "Челси" - от Кубка Англии до Лиги чемпионов.

(Фото: x.com/chelseafc)

Может ли "Челси" расторгнуть контракт и потребовать компенсацию?

Такие призывы уже раздаются в Англии. А болельщики вспоминают скандал с другим легионером "синих" - румыном Адрианом Муту, который в 2004 году также попался на употреблении запрещенного препарата. Тогда с румыном разорвали контракт, более того - отсудили у него денежную компенсацию в 17 млн. евро.

В случае с Муту речь, правда, шла о кокаине - а это совсем другое дело. Но и к Мудрику могут быть выдвинуты претензии, особенно в разрезе мельдония и сборной. Инцидент произошел вне клуба и почему англичане должны от этого страдать. Ведь Мудрик - один из самых дорогих игроков "Челси" - он получает 7,5 миллионов евро в год.

Клуб и так уже искал варианты с продажей игрока, чтобы частично отбить потраченную на него сумму. Теперь это станет невозможным. Между тем, контракт Мудрика с лондонцами действует до июля 2031 года. Поэтому судебные разборки вполне возможны. Если, конечно, спорные вопросы клуб не решат с игроком в частном порядке.

(Фото: instagram.com/mmudryk10)

Где можно играть во время отстранения

Фактически нигде. Даже в любительских соревнованиях, которые входят в официальную систему лиг любой страны. Тоже касается и сборной. Бегать в двусторонней игре на базе он сможет, а вот участвовать даже в товарищеских матчах - нет.

Может играть в показательных играх, поединках ветеранов и тому подобное. Но не в соревнованиях, на которые не распространяется мандат ФИФА.