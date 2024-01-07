Президент Европейского совета Шарль Мишель может уйти в отставку, чтобы стать депутатом

Президент Европейского совета Шарль Мишель может досрочно покинуть занимаемый пост. Он намерен принять участие в выборах в Европейский парламент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на De Standaard .

В интервью бельгийским СМИ политик заявил, что решил участвовать в выборах в Европарламент в 2024 году. Он будет баллотироваться как главный кандидат от своей бельгийской правоцентристской либеральной партии "Реформаторское движение" ( Mouvement Réformateur) .

В связи с этим Шарль Мишель подаст в отставку с поста президента Европейского совета.

"Я решил баллотироваться на европейских выборах в 2024 году. В конце июня или начале июля Европейский совет сможет предусмотреть это и принять решение о преемнике", - сказал он.

Следует отметить, что 48-летний Мишель является бывшим премьер-министром Бельгии и с конца 2019 года занимает пост главы Совета ЕС.

Финпомощь Украине от ЕС

Напомним, ранее Еврокомиссия предложила выделить Украине 50 млрд. евро на 2024-2027 годы. Лидеры стран ЕС рассматривали эту инициативу на саммите 14 декабря. Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на это решение, хотя остальные 26 стран-членов блока поддержали проект.

Теперь вопрос о помощи Украине будет рассматриваться на отдельном саммите ЕС в начале февраля. Одним из вариантов есть двусторонние соглашения Украины с членами Евросоюза на соответствующие суммы.

21 декабря глава правительства Венгрии Орбан заявил, что его позиция не изменилась. По его мнению, любая помощь Украине должна предоставляться на более короткие сроки, чем нынешнее предложение.

В тот же день Еврокомиссия перечислила Украине последний транш в 1,5 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи. В общей сложности Киев получил в 2023 году 18 млрд евро в виде долгосрочных льготных кредитов.

Ранее президент ЕК Урсула Фон дер Ляен отмечала, что Евросоюз готовит к началу 2024 года запасной план для предоставления Украине помощи в размере 50 млрд евро.