Екс-посли спрогнозували наслідки виборів у США для України

У Сполучених Штатах вже на наступних вихідних, 3 листопада, відбудуться президентські вибори. Для України більш прогнозованим варіантом буде перемога на них Джо Байдена, так як Дональд Трамп може асоціювати українську державу з негативом через історію з імпічментом.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Високі ставки. Чому Трамп може поступитися Байдену на виборах в США".

За словами колишнього міністра закордонних справ та екс-посла України в США Костянтина Грищенка, ймовірність сприятливого сценарію для України у разі обрання Трампа невисока.

"Трамп не прив'язує це (імпічмент - ред.) до конкретних особистостей, а проектує на всю країну. Він нав'язує свою точку зору фахівців, розвідувального співтовариства, всім тим, хто традиційно готував позицію глави держави", - сказав він.

При цьому дипломат додав, що спроби Трампа налагодити відносини з президентом Росії Володимиром Путіним і зовсім несуть для України об'єктивні ризики.

Більш прогнозованим поведінка для України з боку Байдена.

"Політика Байдена буде, швидше за все, схожа на політику президента Обами, але не обов'язково. Мені здається, він більш жорсткий і рішучий порівняно з Обамою. У нього свої запитання є до багатьом діячам в Україні, які намагалися впливати, в тому числі і на хід нинішньої кампанії, але це не буде для нього основним", - зазначив Грищенко.

Ще один екс-посол України в США Валерій Чалий вважає, що Україні необхідно більш активно висловлювати свою позицію в українсько-американських відносинах.

"Вичікувальна позиція - невірна. Велика помилка вважати, що двопартійна підтримка надається Україні автоматично. Нам треба постійно показувати, чому Україна важлива для США, нам треба не боятися активних дій", - сказав Чалий.

Також він зазначив, що одночасно з виборами президента США проходять вибори в більш ніж третини Сенату, всієї Палати представників, багатьох губернаторів і законодавчих органів Штатів.

"Конфігурація Конгресу для українських питань не менш важлива ніж те, хто переможе на президентських виборах", - додав Чалий.

Раніше РБК-Україна писало, що Трамп відмовився гарантувати мирну передачу влади після президентських виборів.

До цього Трамп повідомляв про неможливості отримати точні результати президентських виборів з-за голосування по пошті.