Экс-послы спрогнозировали последствия выборов в США для Украины

В Соединенных Штатах уже на следующих выходных, 3 ноября, состоятся президентские выборы. Для Украины более прогнозируемым вариантом будет победа на них Джо Байдена, так как Дональд Трамп может ассоциировать украинское государство с негативом из-за истории с импичментом.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Высокие ставки. Почему Трамп может уступить Байдену на выборах в США".

По словам бывшего министра иностранных дел и экс-посла Украины в США Константина Грищенко, вероятность благоприятного сценария для Украины в случае избрания Трампа невысока.

"Трамп не привязывает это (импичмент - ред.) к конкретным личностям, а проектирует на всю страну. Он навязывает свою точку зрения специалистам, разведывательному сообществу, всем тем, кто традиционно готовил позицию главы государства", - сказал он.

При этом дипломат добавил, что попытки Трампа наладить отношения с президентом России Владимиром Путиным и вовсе несут для Украины объективные риски.

Более прогнозируемым поведение для Украины будет со стороны Байдена.

"Политика Байдена будет, скорее всего, похожа на политику президента Обамы, но не обязательно. Мне кажется, он более жесткий и решительный по сравнению с Обамой. У него свои вопросы есть ко многим деятелям в Украине, которые пытались влиять, в том числе и на ход нынешней кампании, но это не будет для него основным", - отметил Грищенко.

Еще один экс-посол Украины в США Валерий Чалый считает, что Украине необходимо более активно выражать свою позицию в украино-американских отношениях.

"Выжидательная позиция - неверная. Большая ошибка считать, что двухпартийная поддержка предоставляется Украине автоматически. Нам надо постоянно показывать, почему Украина важна для США, нам надо не бояться активных действий", - сказал Чалый.

Также он отметил, что одновременно с выборами президента США проходят выборы в более чем трети Сената, всей Палаты представителей, многих губернаторов и законодательных органов Штатов.

"Конфигурация Конгресса для украинских вопросов не менее важна чем то, кто победит на президентских выборах", - добавил Чалый.

Ранее РБК-Украина писало, что Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти после президентских выборов.

До этого Трамп сообщал о невозможности получить точные результаты президентских выборов из-за голосования по почте.