ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Трамп відмовився гарантувати мирну передачу влади після виборів

Вашингтон, Четвер 24 вересня 2020 05:25
Трамп відмовився гарантувати мирну передачу влади після виборів
Фото: Дональд Трамп (flickr.com Chairman of the Joint Chiefs of Staff)
Автор: Инна Собора

Президент США Дональд Трамп відмовився гарантувати мирну передачу влади після виборів президента 3 листопада. Так він відреагував на відповідне питання.

Про це повідомляє CNBC.

Трамп заявив, що виграє вибори і передачі влади не буде.

"Передачі влади, чесно кажучи, не буде, буде продовження", - заявив він.

Трамп також розповів, що дуже сильно незадоволений процесом голосування.

За словами президента США, процес голосування вийшов з-під контролю, і "демократи знають це краще, ніж будь-хто інший".

Раніше Трамп заявив про неможливість отримати точні результати президентських виборів через голосування поштою.

Крім того, Трамп назвав свій головний "козир" на майбутніх виборах.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Сполучені Штати АмерикивыборыДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся