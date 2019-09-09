Екс-перекладач Гройсмана заявляє, що повернеться в Україну після обміну полоненими

Фото: Станіслав Єжов (УНІАН)

Про це він сказав перед вильотом в Росію

Колишній перекладач екс-прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана Станіслав Єжов заявив, що повернеться в Україну після обміну утримуваними особами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТСН.

Як зазначається, перед вильотом в Росію в рамках обміну утримуваними особами Єжов заявив в аеропорту, що повернеться в Україну. Так він відповів після запитання журналіста, чи впевнений він, що з ним все буде в порядку, і що він не зникне після приїзду до Росії.

"Не знімайте мене. Я повернуся. Так, я повернуся на літаку або поїзді, не знімайте мене", - відповів екс-перекладач журналістам, використовуючи нецензурну лексику.

Журналісти також поговорили з колишнім офіцером Збройних сил України Сергієм Лазарєвим, який також прямував в РФ в рамках обміну. Йому задали питання, чи не боїться він зникнути після приїзду до Росії.

"Не знаю. Якщо думати про це, то що ж робити далі", - сказав він.

Your browser does not support HTML5 video. прокурор і Єжов уклали угоду. За угодою Єжов беззастережно визнав свою провину за ст. 28 ч. 2, 111 ч. 1 КК (злочин, скоєний групою осіб, державна зрада). Нагадаємо, між Україною і РФ 7 вересня відбувся обмін полоненими. В Україну повернулися 35 утримуваних осіб. Раніше РБК-Україна повідомляло, що в команді президента України Володимира Зеленського працюють над можливістю проведення нового обміну полоненими з Росією до кінця 2019 року.

Нагадаємо, 22 серпня прокурор і Єжов уклали угоду. За угодою Єжов беззастережно визнав свою провину за ст. 28 ч. 2, 111 ч. 1 Кримінального кодексу України (злочин, скоєний групою осіб, державна зрада).

Нагадаємо, між Україною і РФ 7 вересня відбувся обмін полоненими. В Україну повернулися 35 утримуваних осіб.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в команді президента України Володимира Зеленського працюють над можливістю проведення нового обміну полоненими з Росією до кінця 2019 року.