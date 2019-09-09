Экс-переводчик Гройсмана заявляет, что вернется в Украину после обмена пленными

Фото: Станислав Ежов (УНИАН)

Об этом он сказал перед вылетом в Россию

Бывший переводчик экс-премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станислав Ежов заявил, что вернется в Украину после обмена удерживаемыми лицами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТСН.

Как отмечается, перед вылетом в Россию в рамках обмена удерживаемыми лицами Ежов заявил в аэропорту, что вернется в Украину. Так он ответил после вопроса журналиста, уверен ли он, что с ним все будет в порядке, и что он не исчезнет после приезда в Россию.

"Не снимайте меня. Я вернусь. Да, я вернусь на самолете или поезде, не снимайте меня", - отвечал экс-переводчик журналистам, используя нецензурную лексику.

Журналисты также поговорили с бывшим офицером Вооруженных сил Украины Сергеем Лазаревым, который также направлялся в РФ в рамках обмена. Ему задали вопрос, не боится ли он исчезнуть после приезда в Россию.

"Не знаю. Если думать об этом, то что же делать дальше", - сказал он.

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Напомним, 22 августа прокурор и Ежов заключили соглашение. По соглашению Ежов безоговорочно признал свою вину по ст. 28 ч. 2, 111 ч. 1 УК (преступление, совершенное группой лиц, государственная измена).

Напомним, между Украиной и РФ 7 сентября состоялся обмен пленными. В Украину вернулись 35 удерживаемых лиц.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в команде президента Украины Владимира Зеленского работают над возможностью проведения нового обмена пленными с Россией до конца 2019 года.