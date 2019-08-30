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Підозрюваний в державній зраді екс-перекладач Гройсмана визнав свою провину

Новини » Політика    30.08.2019 - 11:38
Підозрюваний в державній зраді екс-перекладач Гройсмана визнав свою провину
Фото: Станіслав Єжов (УНІАН)

Угоду Єжов і прокурор уклали напередодні судового засідання

Голосіївський суд Києва затвердив угоду про визнання винуватості між колишнім перекладачем прем'єр-міністра Станіславом Єжовим і прокурором Олександром Банником. Про це повідомляє "Судовий репортер" із посиланням на вирок від 22 серпня.

Угоду Єжов і прокурор уклали напередодні судового засідання. За угодою Єжов беззастережно визнав свою вину за ст. 28 ч. 2, 111 ч. 1 ККУ (злочин, скоєний групою осіб, державна зрада), щиро розкаявся, критично оцінює свою злочинну поведінку, в тому числі шляхом повного визнання вини і готовності нести кримінальну відповідальність, активно сприяє розкриттю вчиненого за попередньою змовою групою осіб злочину, добровільно надає та в подальшому зобов’язаний давати визнавальні та викривальні показання суду щодо співучасників злочину.

Обвинувачений зобов’язався не змінювати свої показання, які ним надані під час судового розгляду, давати у подальшому правдив свідчення, співпрацювати зі стороною обвинувачення у викритті злочину, скоєного представниками Головного управління Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації.

Сторони узгодили покарання у виді 3 років 28 днів позбавлення волі без конфіскації майна.

РБК-Україна писало, що в середу, 3 липня, відпустив під домашній арешт обвинуваченого у державній зраді екс-перекладача прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Нагадаємо, 20 грудня 2017 року співробітники Служби безпеки затримали агента російських спецслужб в Секретаріаті Кабінету міністрів України. Ним виявився Станіслав Єжов. 22 грудня 2017 року суд обрав Єжову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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