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Экс-нардепу Пашинскому вручили подозрение, - источники

Киев, Понедельник 12 февраля 2024 10:56
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Экс-нардепу Пашинскому вручили подозрение, - источники Фото: Сергей Пашинский (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

Бывшему народному депутату Украины Сергею Пашинскому вручили подозрение. Впрочем, по каким статьям пока не разглашается.

Об этом РБК-Украина рассказали источники в правоохранительных органах.

"Экс-нардепу Пашинскому вручили подозрение", - сообщили источники изданию.

Что известно о Пашинском

Напомним, что Сергей Пашинский является бывшим народным депутатом Украины, а с 5 марта по 10 июня 2014 временно исполнял обязанности главы Администрации президента Украины. Также ранее он занимал должность заместителя главы фракции и главы Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны.

Расследование NYT по Пашинскому

Накануне, летом 2023 года издание New York Times (NYT) обнародовало расследование, в котором говорилось, что компания, связанная с Пашинским, подозреваемым в коррупции до полномасштабного вторжения РФ, якобы стала крупнейшим частным поставщиком оружия для правительства в Киеве в начале полномасштабной агрессии в феврале 2022 года.

Как писало NYT, Пашинский возглавляет Украинскую ассоциацию торговли оружием, и с помощью его компании Киев имел возможность получить первые партии оружия для обороны страны, пока не поступила помощь от западных партнеров.

Издание утверждает, что "схема" закупки снарядов, шаров и бомб по всей Европе предусматривала перепродажу оружия большому количеству посредников, что в результате привело к значительному увеличению цены, прежде чем оружие попадало в Минобороны Украины. Как указано в расследовании, продажи компании Пашинского "Украинская бронетехника" составили за 2022 год рекордных более 350 миллионов долларов по сравнению с 2,8 миллиона долларов в год до войны.

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