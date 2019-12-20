Екс-нардеп Лещенко став членом наглядової ради "Укрзалізниці"

Колишній народний депутат України Сергій Лещенко став членом наглядової ради Акціонерного товариства "Українська залізниця". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабінету міністрів.

Так, згідно з постановою уряду від 18 грудня, Лещенко був призначений на посаду члена наглядової ради "Укрзалізниці". Разом з Лещенком до складу наглядової ради увійшов радник міністра інфраструктури Олег Журавльов.

Крім того, Кабмін достроково припинив повноваження членів наглядової ради Даніеля Білака та Костянтина Мар’євича.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляв, що розраховує на зміну керівництва "Укрзалізниці" до кінця 2019 року. За словами Гончарука, Кабмін звертався до наглядової ради УЗ з проханням переглянути ефективність діяльності менеджменту і прийняти кадрові рішення.

Крім того, керівник АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов просив наглядову раду зібратися для розгляну питання його звільнення. Очікувалося, що наглядова рада розгляне результати діяльності правління УЗ та питання звільнення Кравцова з посади керівника.