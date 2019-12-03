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Кравцов просить наглядову раду УЗ розглянути його звільнення

Новини » Політика     03.12.2019 - 19:15
Кравцов просить наглядову раду УЗ розглянути його звільнення
Фото: Євген Кравцов (РБК-Україна)

Наглядова рада має зібратися наступного тижня

Керівник "Укрзалізниці" Євген Кравцов попросив наглядову раду зібратися наступого тижня для розгляду питання його звільнення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Зазначається, що будуть розглянуті результати діяльності правління УЗ та звільнення Кравцова.

"Керівник Укрзалізниці Євген Кравцов проінформував мене, що попросив наглядову раду УЗ зібратися наступного тижня для розгляду результатів діяльності правління УЗ та розгляду питання його звільнення", - йдеться в повідомленні.

Кравцов просить наглядову раду УЗ розглянути його звільнення

Нагадаємо, в середині листопада новим очільником Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") обрали Олександра Кубракова.

Раніше у Міністерстві енергетики анонсували зміну керівництва стратегічних енергопідприємств України. Зокрема, може бути змінено керівництво "Нафтогазу" і "Укренерго".

РБК-Україна писало, що у середу, 27 листопада, Кабінет міністрів України звільнив голову державного підприємства НАЕК "Енергоатом" Юрія Недашковського.

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