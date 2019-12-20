Экс-нардеп Лещенко стал членом наблюдательного совета "Укрзализныци"

Бывший народный депутат Украины Сергей Лещенко стал членом наблюдательного совета Акционерного общества "Укрзализныця". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

Так, согласно постановлению правительства от 18 декабря, Лещенко был назначен на должность члена наблюдательного совета "Укрзализныци". Вместе с Лещенко в состав наблюдательного совета вошел советник министра инфраструктуры Олег Журавлев.

Кроме того, Кабмин досрочно прекратил полномочия членов наблюдательного совета Даниэля Билака и Константина Марьевича.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что рассчитывает на смену руководства "Укрзализныци" до конца 2019 года. По словам Гончарука, Кабмин обращался в наблюдательный совет УЗ с просьбой пересмотреть эффективность деятельности менеджмента и принять кадровые решения.

Кроме того, руководитель АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов просил наблюдательный совет собраться для рассмотрю вопрос его увольнения. Ожидалось, что наблюдательный совет рассмотрит результаты деятельности правления УЗ и вопрос увольнения Кравцова с должности руководителя.