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Гончарук розраховує на зміну керівництва УЗ до кінця року

Новини » Політика     06.12.2019 - 13:54
Гончарук розраховує на зміну керівництва УЗ до кінця року
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Кабмін вже попросив наглядову раду "Укрзалізниці" прийняти кадрові рішення

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук розраховує на зміну керівництва "Укрзалізниці" до кінця 2019 року. Про це він заявив в ході години запитань до уряду у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

Гончарук зазначив, що неодноразово публічно висловлював свою позицію про стан справ в "Укрзалізниці".

"Нам потрібно враховувати, що в УЗ є наглядова рада, яка безпосередньо впливає на менеджмент. Ми як уряд звернулися в наглядову раду, щоб вони переглянули ефективність діяльності менеджменту і прийняли кадрові рішення. Ми наполягаємо, щоб корупція в "Укрзалізниці" була негайно припинена. Я чекаю, що вже до кінця цього року ситуація у цій компанії серйозно зміниться", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова "Укрзалізниці" Євген Кравцов попросив раду зібратися наступного тижня і розглянути питання його звільнення.

Зазначимо, Гончарук анонсував звільнення в керівництві "Укрзалізниці" ще в середині листопада. Заява була зроблена на тлі протестів біля Офісу президента, на яких профспілки залізничників вимагали звільнити Євгена Кравцова, а також не допустити приватизацію компанії та її поділу на трьох операторів.

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Новини України УкрзалізницяОлексій ГончарукЄвген Кравцов
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