Экс-начальнику Одесского ТЦК Борисову будут просить арест без залога

Бывшему начальнику Одесского ТЦК Евгению Борисову должны избрать меру пресечения. Правоохранители будут просить для него арест без возможности внесения залога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советницу по коммуникациям ГБР Татьяну Сапьян в эфире телемарафона.

"Сторона обвинения будет просить у суда меру пресечения содержание под стражей без альтернативы внесения залога", - сказала она. Сапьян напомнила, что бывший одесский военкомат Евгений Борисов находится в СИЗО с лета 2023 года. Обвинительный акт в отношении него подали в суд в этом году. "Мы с вами понимаем, что экс-чиновник при его состоянии на сегодняшний день, при знакомствах, при том, что он находится длительное время в следственном изоляторе, его адвокаты делают все, чтобы уменьшить сумму залога, и он мог попасть на свободу и, как мы отмечали ранее, попытаться скрыться от следствия", - сказала советник ГБР.