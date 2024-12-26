Екс-начальнику Одеського ТЦК Борисову проситимуть арешт без застави

Колишньому начальнику Одеського ТЦК Євгену Борисову повинні обрати запобіжний захід. Правоохоронці проситимуть для нього арешт без можливості внесення застави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радницю з комунікацій ДБР Тетяну Сапьян в ефірі телемарафону.

"Ми з вами розуміємо, що експосадовець при його статках на сьогоднішній день, при знайомствах, при тому, що він перебуває тривалий час у слідчому ізоляторі, його адвокати роблять усе, щоб зменшити суму застави, і він міг потрапити на свободу та, як ми зазначали раніше, спробувати втекти від слідства", - сказала радниця ДБР.

Сапьян нагадала, що колишній одеський військком Євген Борисов перебуває в СІЗО з літа 2023 року. Обвинувальний акт щодо нього подали до суду цьогоріч.

"Сторона обвинувачення проситиме у суду запобіжний захід утримання під вартою без альтернативи внесення застави", - сказала вона.

Справа Борисова

Варто зазначити, що проти Євгена Борисова відкрито декілька кримінальних справ. Навесні 2023 року тоді ще начальника Одеського обласного ТЦК і СП запідозрили у незаконному збагаченні. У нього та родичів виявили елітну нерухомість та автомобілі.

Після того, як справа стала резонансною, Борисова звільнили. Влітку того ж року його затримали у Києві і взяли під варту.

Також проти Борисова відкрили справу щодо легалізації незаконних доходів на 142 млн гривень. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

Крім того, Борисова звинувачують у підробці документів, згідно з якими він нібито отримав поранення під час служби. Це дозволило йому виїхати з України на відпочинок до курортів Сейшельських Островів та Іспанії. Цю справу вже направили до суду.

Напередодні екс-начальник Одеського ТЦК вийшов з СІЗО, але його повторно затримали. Як зазначило ДБР, після виходу з ізолятора Борисов планував виїхати за кордон.

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