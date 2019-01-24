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Екс-начальника медслужби військової частини затримали на вимаганні хабара з учасника АТО

Новини » Надзвичайні події    24.01.2019 - 22:31
Екс-начальника медслужби військової частини затримали на вимаганні хабара з учасника АТО
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Взятку зловмисник вимагав за оформлення медичної довідки

Колишнього начальника медичної служби однієї з військових частин затримали на вимаганні хабаря з військовослужбовця, який служив у зоні проведення антитерористичної операції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу військової прокуратури Центрального регіону України.

Даний факт задокументовано спільно з оперативними співробітниками  Управління захисту економіки в Черкаській області та слідчими Київського територіального управління Державного бюро розслідувань.

Як зазначається, у грудні 2018 року підозрюваний, спільно з невстановленими службовими особами вказаної військової частини, достовірно знаючи про факт отримання одним з військовослужбовців травми у зоні проведення АТО, вимагав з нього хабар у розмірі 300 доларів.

За вказану суму хабарник пообіцяв військовому виготовлення та видачу службовими особами військової частини довідки про обставини травми, оскільки зазначений військовослужбовець на даний час проходить службу в іншій військовій частині.

24 січня військовослужбовець, діючи під контролем правоохоронних органів, на вимогу підозрюваного перерахував на картковий рахунок раніше обумовлений хабар та отримав оригінал довідки.У подальшому хабарника затримано в порядку ст. 208 КПК України, а неправомірну вигоду вилучено.

На даний час проводяться першочергові слідчі та процесуальні дії. Також готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, клопотання до суду про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Фото: затримання зловмисника (vppnr.gp.gov.ua)

РБК-Україна писало, що поліція викрила керівника Головного управління Держпраці в Донецькій області в отриманні паспорта РФ та підробці документів на посаду.

Нагадаємо, СБУ викрили та блокували механізм отримання хабарів співробітниками СБУ в Запорізькій області від іноземних громадян.

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