Екс-міністру юстиції часів Януковича змінили підозру

Фото: Олена Лукаш (kmu.gov.ua)

Триває досудове розслідування за ознаками кримінальних злочинів

Прокурори Генеральної прокуратури України (ГПУ) повідомили про зміну раніше повідомленої підозри колишньому міністру юстиції України Олені Лукаш. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу ГПУ.

У ході досудового розслідування підозрюваної інкримінується заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, виділених Мін'юстом на закупівлю послуг, необхідних для виконання загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського союзу, затвердженого законом України від 18.03.2004 № 1629-IV на загальну суму 2 млн 523 тис гривень.

"Триває досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України", - йдеться в повідомленні.

Раніше директор департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк заявляв, що генеральний прокурор Юрій Луценко та його заступники умисно перешкоджають завершенню справи Олени Лукаш, яка була головою Мін'юсту при екс-президенті Вікторі Януковичі.

Як відомо, ГПУ розслідувало кримінальну виробництво за підозрою Лукаш та її заступника Юрія Іващенка у скоєнні кримінальних порушень, передбачених ч. 5 ст. 191, а також ст. 366 Кримінального кодексу україни – службове підроблення. Мова йшла про заволодіння коштами державного бюджету на суму 2,5 мільйона гривень.