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Экс-министру юстиции времен Януковича изменили подозрение

Новости » Политика    17.10.2019 - 19:19
Экс-министру юстиции времен Януковича изменили подозрение
Фото: Елена Лукаш (kmu.gov.ua)

Продолжается досудебное расследование по признакам уголовных преступлений

Прокуроры Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) сообщили об изменении ранее сообщенном подозрении бывшему министру юстиции Украины Елене Лукаш. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

В ходе досудебного расследования подозреваемой инкриминируется завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах, выделенных Минюстом на закупку услуг, необходимых для выполнения общегосударственной программы адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского союза, утвержденным законом Украины от 18.03.2004 № 1629-IV на общую сумму 2 млн 523 тыс гривен.

"Продолжается досудебное расследование по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины", - говорится в сообщении.

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