Екс-міністра юстиції викликали на допит в ГПУ

Фото: Олена Лукаш (kmu.gov.ua)

Лукаш має з'явитися в ГПУ 17 жовтня

Генеральна прокуратура викликала на допит підозрювану в розкраданні бюджетних коштів і службовому підробленні міністра юстиції часів екс-президента України Віктора Януковича Олену Лукаш. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Лукаш у Facebook.

У повістці зазначається, що екс-чиновницю викликали для для проведення слідчих і процесуальних дій, а саме повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та допиту в якості підозрюваної.

Лукаш повинна з'явитися до старшого слідчого з особливо важливих справ 17 жовтня о 14:00.

Раніше директор департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк заявляв, що генеральний прокурор Юрій Луценко та його заступники умисно перешкоджають завершенню справи Олени Лукаш, яка була главою Мін'юсту при екс-президенті Вікторі Януковичі.

Як відомо, ГПУ розслідувало кримінальне провадження за підозрою Лукаш та її заступника Юрія Іващенка у вчиненні кримінальних порушень, передбачених ч.5 ст.191, а також ст. 366 Кримінального кодексу – службове підроблення. Йшлося про заволодіння коштами державного бюджету на суму 2,5 мільйона гривень.