ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Екс-міністра юстиції викликали на допит в ГПУ

Новини » Політика    12.10.2019 - 02:27
Екс-міністра юстиції викликали на допит в ГПУ
Фото: Олена Лукаш (kmu.gov.ua)

Лукаш має з'явитися в ГПУ 17 жовтня

Генеральна прокуратура викликала на допит підозрювану в розкраданні бюджетних коштів і службовому підробленні міністра юстиції часів екс-президента України Віктора Януковича Олену Лукаш. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Лукаш у Facebook.

У повістці зазначається, що екс-чиновницю викликали для для проведення слідчих і процесуальних дій, а саме повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та допиту в якості підозрюваної.

Лукаш повинна з'явитися до старшого слідчого з особливо важливих справ 17 жовтня о 14:00.

Екс-міністра юстиції викликали на допит в ГПУРаніше директор департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк заявляв, що генеральний прокурор Юрій Луценко та його заступники умисно перешкоджають завершенню справи Олени Лукаш, яка була главою Мін'юсту при екс-президенті Вікторі Януковичі.

Як відомо, ГПУ розслідувало кримінальне провадження за підозрою Лукаш та її заступника Юрія Іващенка у вчиненні кримінальних порушень, передбачених ч.5 ст.191, а також ст. 366 Кримінального кодексу – службове підроблення. Йшлося про заволодіння коштами державного бюджету на суму 2,5 мільйона гривень.

Рябошапка призначив собі ще одного заступника Екс-гендиректору ДП "Укрвакцина" оголошено підозру
Новини України Олена ЛукашГПУдопрос
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся